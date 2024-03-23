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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Путин и Эрдоган выступили за более плотное взаимодействия в борьбе с терроризмом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы лично выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате подлого террористического нападения в Сrocus City Hall, сообщила пресс-служба Кремля.

Эрдоган отметил, что "Турецкая Республика солидарна с россиянами в этот тяжелый час", сказано в сообщении.

Путин, со своей стороны, подчеркнул, что "в России ценят поддержку турецкого народа, информировал о ходе проводимого расследования теракта". "В ходе разговора турецкий лидер акцентировал настоятельную необходимость более плотного двустороннего взаимодействия в борьбе с террористической угрозой", - отмечается в сообщении.

"Путин выразил признательность за соболезнования и поддержал идею об активизации сотрудничества в вопросах противодействия терроризму", - информирует пресс-служба.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин
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