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Сроки встречи Путина и Эрдогана пока не определены

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но есть понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Контакты на высшем уровне в целом готовятся. (...) Сроки контактов российско-турецких на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал он, когда ему напомнили, что в мае планируется визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. В связи с этим Пескова спросили, планирует ли российская сторона до этого контакты с турецкими коллегами, в том числе, на фоне сложной ситуации с банковскими переводами из России.

"По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенные, действительно, присутствуют и очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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