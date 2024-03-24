Цех с пиломатериалами горел в Красноярском крае на 1 тыс. кв. м

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в сушильном цеху с пиломатериалами в Богачанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В н.п. Таежный загорелся сушильный цех на площади 1000 кв. м. Была угроза соседним строениям, но благодаря оперативным действиям пожарных удалось отстоять здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В 09:28 (05:28 по Москве) пожар ликвидирован. На месте работали 38 человек, 9 единиц техники, в том числе тяжелая.