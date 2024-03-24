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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Среди погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" есть гражданин Армении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Армении погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщил в воскресенье МИД Армении.

"По официальным данным, в результате теракта в Москве 22 марта среди погибших есть один гражданин Армении", - заявили в пресс-службе МИД.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Нападение на Crocus City Hall

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МИД Армении
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