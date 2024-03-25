Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене опасности атаки беспилотника.

"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в своем телеграм-канале, изменив прежнюю запись - об отмене ракетной атаки.

Около шести часов назад Старовойт объявил опасность атаки БПЛА. Тогда, по его словам, для отражения возможной атаки были приведены в готовность силы и средства ПВО.