Суд в Москве назначил реальные сроки по делу о нападении на адвоката Пономареву

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кунцевский суд в Москве приговорил к шести годам колонии строгого режима 25-летнего Игоря Карпова и 39-летнего Павла Морозова из Петербурга по делу о нападении на столичного адвоката Елену Пономареву, сообщила Мосгорпрокуратура. Следствие установило, что нападение на юриста заказали в связи с ее профессиональной деятельностью.

Подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 296 УК (угроза причинения вреда здоровью, совершенная с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении защитника в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел в суде). Приговор в законную силу не вступил.

Следствие и суд установили, что утром 6 июля 2023 года Карпов и Морозов дождались, когда Пономарева выйдет из подъезда, прошли за ней до остановки общественного транспорта на Рублевском шоссе. Там Карпов внезапно приблизился к потерпевшей и выплеснул ей в лицо зеленку, после чего соучастники скрылись, сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, в июне 2023 года третий фигурант дела связался через мессенджер с Карповым и предложил ему за 100 тысяч рублей облить Пономареву зеленкой. "В ходе переписки "заказчик" пояснил, что нападение связано с профессиональной деятельностью адвоката и потребовал снять это на видео, чтобы подтвердить совершение преступления", - отметили в прокуратуре. От заказчика Карпов получил фотографию адвоката, ее домашний и рабочий адрес. Как считает следствие, он договорился с Морозовым о нападении.

"Разработав совместный план, сообщники прибыли в г. Москву, поселились в хостеле и стали изучать маршруты передвижения адвоката" и затем на нее напали, установило следствие. В результате нападения адвокат получила телесные повреждения.

Подозреваемых задержали 7 июля в Петербурге.

Как уточнили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей к подсудимым и взыскал с каждого по 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.