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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Пономареву задержаны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву, которую в Москве облили зеленкой. На них завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 статьи 213 УК), сообщили в столичном ГУ МВД.

По версии следствия, 6 июля на автобусной остановке на Рублевском шоссе "неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, находившуюся рядом, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку". Источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет об адвокате Пономаревой.

Их личности установили менее чем за сутки и при поддержке петербургских полицейских задержали. Это граждане 1984 и 1998 годов рождения.

Петербург МВД Елена Пономарева Москва
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