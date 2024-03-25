Путин объяснил атаки на регионы отсутствием успехов Киева на фронте

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Атаки на российские регионы связаны с отсутствием успеха Киева по стабилизации фронта, в эту логику вписываются и акции устрашения, подобные теракту в Подмосковье, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Красногорске.

И добавил: "Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову".

В этот ряд, подчеркнул Путин, "вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве".

Цель, отметил президент - посеять панику в российском обществе и показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно.