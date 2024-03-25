Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Путин объяснил атаки на регионы отсутствием успехов Киева на фронте

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Атаки на российские регионы связаны с отсутствием успеха Киева по стабилизации фронта, в эту логику вписываются и акции устрашения, подобные теракту в Подмосковье, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Красногорске.

И добавил: "Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову".

В этот ряд, подчеркнул Путин, "вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве".

Цель, отметил президент - посеять панику в российском обществе и показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек
Нападение на Crocus City Hall

Президент РФ назвал теракт в Crocus акцией устрашения, выгодной для тех, кто воюет с Россией

Что произошло за день: понедельник, 25 марта

Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Один из задержанных по делу о теракте в Crocus City Hall имеет гражданство РФ

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });