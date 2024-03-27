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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

МЧС России доставит для населения сектора Газа очередной груз помощи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш с очередным гуманитарным грузом для сектора Газа.

"В составе груза - крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн", - сообщили в среду в пресс-службе МЧС.

Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Российская гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Египта и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа.

Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

Египет МЧС РФ сектор Газа
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