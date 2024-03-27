В Курской области два населенных пункта обесточены из-за обстрела

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Тёткино", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.