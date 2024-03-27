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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Сальдированная прибыль российских предприятий в январе увеличилась на 7,8%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 379,1 млрд рублей, что на 7,8% больше, чем в январе 2023 года, сообщил Росстат.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в январе 2024 года в 1,7 раза в годовом исчислении и составила 629,5 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 2,1 раза - до 538,2 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала почти в 4 раза - до 9,7 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь 2024 год сократилась на 13,3% и достигла 579,5 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль составила 199,2 млрд рублей, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль просела на 13,7% и оказалась на уровне 373,4 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января составила 728,9 млрд рублей (рост в 1,5 раза), в строительстве - 95,5 млрд рублей (рост в 1,55 раза), в сфере транспортировки и хранения - 186,2 млрд рублей (рост на 38,6%).

В 2023 году предприятия страны получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6%).

Росстат
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