Сальдированная прибыль розничной торговли РФ в январе выросла на 23,9%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли России в январе 2024 года выросла на 23,9% - до 97,5 млрд рублей, сообщил Росстат.

Сальдированная прибыль организаций оптовой торговли в отчетном периоде снизилась на 21,2% - до 253,1 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в стране в январе составила 65,1%, убыточных - 34,9%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций составила 76,6%, убыточных - 23,4%.