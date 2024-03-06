Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2023 году увеличилась на 35,2%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в 2023 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6%), сообщил в среду Росстат.

В декабре 2023 года положительный сальдированный финрезультат компаний, по данным ведомства, подскочил почти в 374 раза год к году и составил 1 трлн 234,5 млрд рублей (в декабре 2022 года показатель составлял 3,3 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в 2023 году на 16,6% по сравнению с 2022 годом и составила 6 трлн 377,3 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 16,9% - до 4 трлн 749,7 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала более чем вдвое (на 53,8%) - до 374,7 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за 2023 год сложилась на уровне 9 трлн 547,5 млрд рублей, что на 5,0% выше прошлогоднего показателя.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль составила 1 трлн 666,8 млрд рублей и увеличилась в 2,1 раза.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль поднялась на 14,1% и оказалась на уровне 5 трлн 127,9 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам 2023 года составила 728,9 млрд рублей (рост на 7,1%), в строительстве - 835,0 млрд рублей (рост в 1,79 раза), в сфере транспортировки и хранения - 2 трлн 080,7 млрд рублей (рост в 1,55 раза).

Как сообщалось, сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) предприятий РФ в 2022 году составила 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше показателя 2021 года.