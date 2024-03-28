Минсельхоз заверил в полном обеспечении АПК вакцинами от особо опасных болезней животных

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АПК РФ в настоящее время полностью обеспечен отечественными вакцинами против особо опасных болезней животных. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Россельхознадзора в четверг.

"Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сказал министр.

По его словам, только в 2023 году было создано 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. "Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - подчеркнул он.

Как заявил Патрушев, в РФ эпизоотическая ситуация остается под контролем. "Во всяком случае, в сравнении с многими передовыми аграрными странами, - заметил он. - Но давайте будем объективными: у нас тоже не все безупречно. Поэтому обращаю внимание на необходимость усиления работы по профилактике и борьбе с опасными заболеваниями животных".

Как сообщил министр, для проведения противоэпизоотических мероприятий федеральный центр ежегодно финансирует поставку ветпрепаратов и средств диагностики в регионы. В прошлом году на это было выделено почти 3,5 млрд рублей.

"В 2024 планируем сохранить объемы выделяемых средств. Тем не менее, меры должны приниматься не только на федеральном, но и на региональном уровне. На местах следует повышать контроль за учетом и идентификацией сельхозживотных, а также за ходом вакцинации. В целом это должен быть единый профессиональный диалог на всех уровнях в тесном взаимодействии и под контролем Россельхознадзора", - сказал глава Минсельхоза.

При этом он подчеркнул, что у АПК большие планы по наращиванию производства. "Поэтому развитие свиноводства и птицеводства (отрасли, наиболее подверженные заболеваниям - ИФ) не должно буксовать", - подчеркнул Патрушев.

Министр также заявил, что аграрии продолжат развивать внешнюю торговлю, "ориентируясь, в первую очередь, на рынки дружественных государств".

"Наш федеральный проект ("Экспорт продукции АПК" - ИФ) одобрен к продлению до 2030 года. В настоящее время мы проводим декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом (к 2030 году по сравнению с 2021 годом увеличить экспорт продукции АПК в 1,5 раза - ИФ)", - сказал Патрушев.