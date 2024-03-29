Эксперт сообщил о росте кадрового дефицита в строительстве на 36% за год

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дефицит кадров в строительной отрасли вырос на 36% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, сообщил в своем выступлении на XXIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций (СРО) президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"В целом, в стране дефицит кадров, по данным Российской Академии Наук, составляет 5 миллионов человек. Строительный сектор входит в число отраслей с самым высоким кадровым дефицитом. В строительной отрасли, к сожалению, дефицит кадров в 2023 году возрос на 36% по сравнению с 2022 годом", - констатировал Глушков.

По его данным, отрасли не хватает строителей практически всех специальностей.

"В общем объеме требующихся специалистов лидируют бетонщики, арматурщики и монолитчики - это 40% вакансий. Далее отделочники, штукатуры, маляры и плиточники - это 20%. Сварщики, каме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌нщики - по 12%, дорожные рабочие - 5%. И даже подсобная рабочая, которая низкоквалифицированная рабочая сила, в которой не было никогда сложности, сейчас представляется в дефиците", - посетовал глава объединения.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации необходима комплексная работа. Это увеличение контрольных цифр приема, усиление ранней профориентации в школах и колледжах, повышение престижности строительной отрасли, расширение целевого обучения, повышение процента трудоустройства выпускников, увеличение заработных плат молодых специалистов, разработка программ, повышение квалификации и переподготовки.

"Недостаточно компенсировать кадровый дефицит отрасли за счет привлечения новых кадров. Это не дрова, которые надо подбрасывать в огонь. Нужно повышать уровень подготовки, а также в целом повышать производительность труда в стройке", - призвал глава НОСТРОЙ.