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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Путин на предстоящей неделе будет участвовать в коллегии МВД

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД и проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​того, по информации программы, глава государства будет заниматься вопросами молодежной политики - на эту тему пройдет совещание с членами правительства.

Также Путин продолжит открывать социальные объекты в новых регионах России, сообщает программа.

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