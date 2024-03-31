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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Москва потребовала от Киева выдачи причастных к терактам на территории России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к совершенным за последние два года на территории РФ терактам.

Соответствующее сообщение для СМИ в воскресенье распространило российское внешнеполитическое ведомство.

В числе выдвинутых требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России, заявили в МИД РФ.

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Как отметили в МИД РФ, другие теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Владлену Татарскому, привели к тяжелому ранению писателя Захара Прилепина и смерти его водителя, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста. Ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получили 42 человека.

МИД РФ Украина
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