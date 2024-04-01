Кобылкин заявил о необходимости общего для БРИКС плана действий в управлении природными ресурсами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Площадка БРИКС может стать ключевой платформой для координации усилий в области защиты и продвижения национальных интересов, а также в разработке единых подходов к управлению природными ресурсами. Такое мнение высказал глава комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, мнение которого опубликовано на сайте Госдумы.

"Сегодня мир озадачен поиском своего места в четвертой промышленной революции и обеспечении энергетического перехода оптимальным образом. Все стороны этой дискуссии признают - энергопереход займет десятилетия и будет сопровождаться ростом потребностей в энергоресурсах и их стоимости. Риски дефицита сырья и высоких цен на него усиливают конкуренцию между странами. Фактически разворачивается борьба между владельцами технологий и владельцами природных ресурсов", - отмечает Кобылкин.

Он напоминает, что с 1 января 2024 года Россия - страна-председатель в БРИКС. "И здесь важным представляется обозначение интересов наших стран в глобальном мире. Ключевое место принадлежит роли природных ресурсов, которыми мы располагаем. Присоединение к организации государств, обладающих существенным по мировым меркам ресурсным потенциалом, заметно повышает его роль и значимость в глобальном масштабе. Попытки западных стран искусственно обесценить значение данного фактора и превратить ресурсные страны в вассалов технологических государств противоречит интересам стран-участниц. Нам нужен общий план действий для обеспечения потребностей стран БРИКС и стран-партнеров технологиями с опорой на наши конкурентные преимущества", - считает глава думского комитета.

По его мнению, цель ЕС и США - сделать добычу природных ресурсов подчиненной технологическим интересам. "Для них важно, чтобы страны-экспортеры природных ресурсов выполняли роль поставщиков сырья и не могли ставить свои условия, оставаясь на нижних ступеньках производственн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ых цепочек. Для этого используются все возможные средства, даже собственные толкования международно признанных Парижского соглашения по климату и ESG-принципов, невыполнение которых пытаются увязать с доступом к финансированию и другим ресурсам", - отмечает Кобылкин.

Ключевым вызовом для стран, обладающих природными ресурсами, является сохранение возможности участия в процессе формирования цен на ресурсы. "На этом фоне предпринимаются попытки смены концепции природных ресурсов как товара на концепцию сервиса. Что это значит? Страны делятся на лидеров и обслугу. Концепция сервиса предполагает, что страны-экспортеры больше не продают товар и не определяют его цену, им отводится специфическая роль, которая ограничивается обслуживанием технологий, доступ к которым им открывают технологические страны-лидеры", - считает глава комитета.

По его мнению, ключевая задача России и других стран, богатых природными ресурсами - создать эффективный щит для защиты собственных национальных интересов и устойчивости экономического развития. "Важную роль в этом процессе могут сыграть страны БРИКС. Россия, выступая в качестве председателя в БРИКС, может включить в повестку защиту и продвижение национальных интересов стран, которые в него входят, и сохранение ценностей наших ресурсов, что может стать одной из основных тем в рамках межгосударственных встреч и обсуждений", - отмечает Кобылкин.

Он подчеркивает, что в ближайшее десятилетие произойдут тектонические сдвиги в экономическом, энергетическом, технологическом и других секторах мира. "И наша задача - стать соавторами этих изменений, укрепляя экономическую суверенность наших стран. Это ключевой приоритет, вокруг которого мы должны сегодня объединить ресурсы и интересы. БРИКС может стать центром согласования действий в защите и продвижений национальных интересов и формировании согласованных принципов управления ресурсами", - резюмирует он.