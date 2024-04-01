Паромы линии Усть-Луга - Балтийск в марте увеличили грузопоток на 18% относительно февраля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы линии Усть-Луга - Балтийск в марте 2024 года перевезли около 98 тыс. тонн грузов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика".

"Туда и обратно суммарно паромы перевезли порядка 98 тыс. тонн грузов (в том числе около 2 тыс. вагонов и 1,8 тыс. единиц накатной техники). Основную номенклатуру грузов составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания", - сообщили в пресс-службе.

В феврале 2024 года паромы на линии Усть-Луга - Балтийск перевезли 83 тыс. тонн грузов. Таким образом, в марте грузопоток вырос на 17%.

"Общее количество перевезенных грузов выше, чем в прошлом месяце, так как паромы совершили на 4 рейса больше и приоритетные места отдавались накатной технике", - уточнили в пресс-службе.

На линии Усть-Луга - Балтийск в марте работали три железнодорожных парома: "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Паром "Амбал", как напомнила пресс-служба, находится на плановом ремонте, его выход на линию ожидается после 10 апреля 2024 года.

Сухогрузы "Спарта", "Спарта II" и "Пижма", работающие на контейнерной линии Санкт-Петербург - Калининград, в марте перевезли 27,5 тыс. тонн грузов (в феврале - 25 тыс. тонн), в том числе 28,2 тыс. тонн контейнерных грузов, 94 единицы накатной техники и 376 тонн генеральных грузов.

Как сообщалось, в конце марта 2024 года универсальный сухогруз "Спарта" ушел на плановый ремонт.

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна и парома. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.