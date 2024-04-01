В ЦБ рассказали об обсуждении сигнала об изменении ДКП на заседании по ставке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Участники дискуссии по ключевой ставке в совете директоров Банка России 22 марта обсуждали разнонаправленные сигналы об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге решили сохранить нейтральный посыл. 1 апреля ЦБ опубликовал резюме мартовского заседания.

Некоторые участники предлагали дать сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, другие - о целесообразности ее снижения. Сложилось единое мнение о том, что следует сохранить указание на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Неопределенность дальнейшего развития ситуации в экономике остается высокой, отмечает ЦБ. Сигнал о снижении ставки мог привести к преждевременному смягчению денежно-кредитных условий, способствовать снижению доверия к проводимой политике и росту инфляционных ожиданий. Сигнал о повышении ставки мог привести к дополнительному, чрезмерному ужесточению денежно-кредитных условий.

Участники дискуссии, выступавшие за жесткий сигнал, указывали на ряд проинфляционных рисков. Во-первых, по их мнению, нет убедительных свидетельств достаточно набранной скорости дезинфляции, а риски закрепления устойчивой инфляции на повышенном уровне или ее дальнейшего роста значимы. Проинфляционные сюрпризы в данных по рынку труда, потребительскому спросу и потребительскому кредитованию могут говорить о недооценке масштаба положительного разрыва выпуска, отмечается в резюме.

Они также обращали внимание на риски снижения доверия к ДКП, что может вылиться в рост инфляционных ожиданий, сокращение горизонта планирования для населения и бизнеса, ухудшение перспектив долгосрочного роста экономики. "Поскольку более трех лет инфляция преимущественно находилась выше цели, могут возникнуть риски для доверия к денежно-кредитной политике при более позднем достижении цели по инфляции, чем прогнозируется", - говорится в документе.

Участники дискуссии, поддерживавшие мягкий сигнал, высказали мнение, что необходимая жесткость денежно-кредитных условий достигнута. "Если фактическая инфляция продолжит устойчиво замедляться, а инфляционные ожидания широкого круга экономических агентов - снижаться, то денежно-кредитные условия могут быстро ужесточаться в реальном выражении. Сохранение той же степени жесткости денежно-кредитных условий (в реальном выражении) будет возможно только при постепенном снижении уровня ключевой ставки", - отмечается в документе.

Сторонники мягкого сигнала также указывали на то, что инфляция, особенно в устойчивой части, складывается ниже уровней, которые наблюдались при повышении ключевой ставки до 16% годовых в декабре 2023 года. Это, по их мнению, при продолжении дезинфляционных тенденций и дальнейшем снижении инфляционных ожиданий открывает пространство для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В ходе дискуссии обсуждались также условиях для изменения ДКП. Для снижения ставки необходимы дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий. При этом ЦБ подчеркивает, что риски от преждевременного снижения ключевой ставки могут быть существенными.

К повышению ключевой ставки могут привести закрепление инфляции на текущем уровне или ее увеличение; отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности; увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике; иные проинфляционные риски.

22 марта ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на 16%.