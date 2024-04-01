Банк России опасается роста разрыва между ростом доходов и производительности труда

Увеличение разрыва может вызвать новый виток повышения зарплат бюджетникам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Новый виток роста заработных плат, который может последовать за их увеличением в бюджетном секторе экономики, чреват увеличением разрыва между динамикой доходов и производительности труда, опасается Банк России.

Ситуация на рынке труда была одной из тем, обсуждавшихся на совете директоров ЦБ по денежно-кредитной политике 22 марта. В понедельник Банк России опубликовал резюме мартовского заседания.

"После некоторой стабилизации в прошлые месяцы напряженность на рынке труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум. Во многих отраслях возобновился рост дефицита трудовых ресурсов. ГУ (региональные управления Центробанка - ИФ) в ходе дискуссий сообщали, что острый дефицит персонала в ряде отраслей вынуждает компании расширять географию поиска персонала", - отмечается в резюме.

"Растут реальные заработные платы. Было высказано предположение, что заложенные в послании президента (оглашено 29 февраля - ИФ) меры по повышению зарплат в бюджетном секторе могут дополнительно стимулировать рост зарплат в других секторах экономики из-за конкуренции за трудовые ресурсы. В результате в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда повышение производительности труда может сильнее отставать от роста зарплат", - пишет ЦБ.

Участники заседания согласились, что складывающаяся ситуация на рынке труда и динамика внутреннего спроса указывают на сохранение значительного положительного разрыва выпуска. "Вместе с тем оценки его масштаба зависят от оценок уровня потенциала, расширение которого также может вносить некоторый вклад в текущий сильный рост российской экономики. Значительные инвестиции и, как следствие, создание новых мощностей, рост производительности, а также использование новых технологий могли привести к увеличению потенциала. Оценки разрыва выпуска остаются значимым фактором неопределенности", - отмечается в документе.

Также участники обсуждения сошлись во мнении, что степень влияния на инфляцию дополнительных расходов бюджета будет зависеть прежде всего от источников их финансирования - соотношения налоговых поступлений и заимствований.