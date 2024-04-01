Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Банк России опасается роста разрыва между ростом доходов и производительности труда

Увеличение разрыва может вызвать новый виток повышения зарплат бюджетникам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Новый виток роста заработных плат, который может последовать за их увеличением в бюджетном секторе экономики, чреват увеличением разрыва между динамикой доходов и производительности труда, опасается Банк России.

Ситуация на рынке труда была одной из тем, обсуждавшихся на совете директоров ЦБ по денежно-кредитной политике 22 марта. В понедельник Банк России опубликовал резюме мартовского заседания.

"После некоторой стабилизации в прошлые месяцы напряженность на рынке труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум. Во многих отраслях возобновился рост дефицита трудовых ресурсов. ГУ (региональные управления Центробанка - ИФ) в ходе дискуссий сообщали, что острый дефицит персонала в ряде отраслей вынуждает компании расширять географию поиска персонала", - отмечается в резюме.

"Растут реальные заработные платы. Было высказано предположение, что заложенные в послании президента (оглашено 29 февраля - ИФ) меры по повышению зарплат в бюджетном секторе могут дополнительно стимулировать рост зарплат в других секторах экономики из-за конкуренции за трудовые ресурсы. В результате в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда повышение производительности труда может сильнее отставать от роста зарплат", - пишет ЦБ.

Участники заседания согласились, что складывающаяся ситуация на рынке труда и динамика внутреннего спроса указывают на сохранение значительного положительного разрыва выпуска. "Вместе с тем оценки его масштаба зависят от оценок уровня потенциала, расширение которого также может вносить некоторый вклад в текущий сильный рост российской экономики. Значительные инвестиции и, как следствие, создание новых мощностей, рост производительности, а также использование новых технологий могли привести к увеличению потенциала. Оценки разрыва выпуска остаются значимым фактором неопределенности", - отмечается в документе.

Также участники обсуждения сошлись во мнении, что степень влияния на инфляцию дополнительных расходов бюджета будет зависеть прежде всего от источников их финансирования - соотношения налоговых поступлений и заимствований.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа с 15 мая включит акции МКПАО "Яндекс" в список допущенных к торгам

МосБиржа с 15 мая включит акции МКПАО "Яндекс" в список допущенных к торгам

МосБиржа с 5 апреля приостановит торги расписками Х5

МосБиржа с 5 апреля приостановит торги расписками Х5

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей

Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте поднялся до 55,7 пункта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });