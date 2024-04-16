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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Аналитики ЦБ РФ предупредили, что жесткая ДКП не сможет быстро замедлить инфляцию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень денежно-кредитных условий в России достаточен для постепенного замедления инфляции, но он не обеспечит быстрое течение этого процесса, считают аналитики Банка России.

"Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость денежно-кредитных условий, несмотря на высокие номинальные процентные ставки. Такая жесткость достаточна для постепенного замедления роста цен, но не обеспечит ее быстрое замедление", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Аналитики ЦБ отмечают, что происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, который в краткосрочной перспективе может опережать возможности расширения предложения. В этих условиях может наблюдаться выраженная инерция текущего повышенного роста цен.

Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, отмечает департамент ЦБ.

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