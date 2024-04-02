Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития и его близких свыше 233 млн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Сергей Тырцев по решению суда в Амурской области должен возместить незаконно полученные доходы от предпринимательской деятельности, сообщает региональная прокуратура.

Тырцев, как отметили в прокуратуре, занимая в период с 2015 по 2020 годы должности заместителя председателя правительства Амурской области, первого заместителя министра РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока, "участвовал через аффилированных лиц в предпринимательской деятельности".

Как установила прокуратура, в этот период Тырцев был представителем власти и, используя свои полномочия, занимался предпринимательством через родственников и доверенных лиц. "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не содержали исчерпывающей информации о его имущественном положении, о получении дохода от указанной деятельности", - уточняется в сообщении.

Прокуратура Амурской области выявила факт незаконного получения госслужащим доходов, вступив в инициативном порядке в один из арбитражных процессов по банкротству, уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Свободненский городской суд Амурской области удовлетворил требования прокуратуры о взыскании в солидарном порядке с бывшего чиновника и аффилированных с ним лиц свыше 233 млн рублей. Наложен арест на 15 жилых помещений, четыре земельных участка, дорогостоящую гостиницу в центре города, автомобиль.

Решение не вступило в законную силу.