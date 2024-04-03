После теракта в Crocus City Hall в больницах остаются пятеро детей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро детей, пострадавших при теракте в Crocus City Hall, остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова во время проведения всероссийского съезда детских омбудсменов в Тюмени в среду.

"В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое уже лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжелом состоянии. Трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц. Всем необходимым дети обеспечены", - сказала Белова.

По ее сведениям, врачи дают положительные прогнозы. "То есть мы надеемся на скорейшее выздоровление после прохождения реабилитации этих детей", - сказал омбудсмен.

Она также добавила, что у детей "очень тяжелое психологическое состояние", некоторые сложно идут на контакт.

Также, по ее словам, особое внимание уполномоченных по правам ребенка будет уделено детям, оставшимся сиротами в результате теракта. Она уточнила, что сейчас есть информация о восьми таких детях.

"Этим вопросом мы начали заниматься практически сразу, когда к нам поступила информация по первому ребенку, что 13-летний парень отправил родителей, и оба родителя погибли на концерте. И мы тогда стали просто просматривать списки всех погибших, пострадавших, которые в тяжелом состоянии не могут, например, рассказать о детях, что дома остались, например, одни. Мы таким образом выявили сразу восемь детей, которые остались сиротами круглыми", - пояснила Львова-Белова.

Кроме того, по ее информации, "довольно большая цифра детей, которые потеряли одного или обоих родителей". "Поэтому наша сейчас задача обеспечить им опеку в ближнем окружении, родственникам, чтобы они у нас не попали в социальные учреждения, ну и дальнейшее сопровождение этих семей", отметила Львова-Белова.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.