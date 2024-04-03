Госдуме предложат лишать свободы на срок до 12 лет за ввоз в РФ патогенов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами будет серьезно ужесточена, соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вносятся в Госдуму сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев.

"С учетом новых угроз и вызовов, с которыми мы столкнулись, за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов - вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза - контрабандисты отправятся за решетку на срок до 12 лет (ст.226.1 УК РФ)", - сказал Пискарев журналистам в среду.

Также предусматривается более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы - за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, одновременно появится альтернативная форма наказания - принудительные работы на срок до 5 лет. (ст.248 УК РФ), добавил он.

"Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны", - сказал глава комитета.

Среди авторов законопроекта - члены межфракционной рабочей группы Госдумы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Бадма Башанкаев, Сергей Кабышев, Эрнест Валеев и другие, сообщил Пискарев. По его словам, в ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму.