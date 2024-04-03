Космонавту Кикиной присвоили звание Героя России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России единственной женщине-космонавту отряда "Роскосмоса" Анне Кикиной.

Соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне", - говорится в документе.

Также Кикиной указом президента присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Кикина – 129-й космонавт России. В отряд космонавтов была зачислена в 2014 году. В 2022 году выполнила свой первый космический полет в качестве специалиста экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Продолжительность полета составила 157 суток.

Кикина является первым отечественным космонавтом, совершившим полет на американском корабле Crew Dragon, в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и НАСА.