Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Мишустин предложил сделать дивиденды инструментом перераспределения прибыли банков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, но резких изменений быть не должно, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил об этом в Госдуме, комментируя предложение депутатов ввести дополнительное налогообложение банковского сектора.

"По банкам, по налогам на банки - в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять", - сообщил Мишустин.

Михаил Мишустин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus

Раненная в курском Теткине 31 марта женщина умерла в больнице

Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать просроченный долг

Защита обжаловала решение приставов об аресте на 100 трлн руб. по делу "Макфы"

Защита обжаловала решение приставов об аресте на 100 трлн руб. по делу "Макфы"

Совфед одобрил закон о штрафах за спам-звонки и недобросовестную рекламу кредитов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });