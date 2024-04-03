Мишустин предложил сделать дивиденды инструментом перераспределения прибыли банков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, но резких изменений быть не должно, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил об этом в Госдуме, комментируя предложение депутатов ввести дополнительное налогообложение банковского сектора.

"По банкам, по налогам на банки - в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять", - сообщил Мишустин.