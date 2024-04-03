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Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка ускорили рост и обновили максимум с января 2022 года на заявлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина о перераспределении прибыли банков через дивиденды. Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже в среду выросли на 2,25% (до 307,13 рубля за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 2,22% (до 307,26 рубля за штуку).

Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, но резких изменений быть не должно, считает премьер-министр.

"По банкам, по налогам на банки - в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять", - сообщил Мишустин в Госдуме, комментируя предложение депутатов ввести дополнительное налогообложение банковского сектора.

Сбербанк
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