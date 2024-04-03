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Минпромторг прогнозирует рост автопроизводства в России до более 800 тысяч машин

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг ожидает, что в 2024 году производство новых автомобилей всех сегментов в России превысит 800 тысяч единиц, а продажи - превысят 1,3 млн, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам посла отчета правительства в Госдуме.

Прогнозируемые продажи соответствуют уровню 2023 года, когда объем российского авторынка составил 1,32 млн.

В 2023 году выпуск автотехники всех видов в России вырос на 16%, до 724 тысяч единиц, сообщал ранее Минпромторг. Таким образом в 2024 году рост выпуска в автопроме также ожидается на уровне 16%.

"Мы изначально в стратегии в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1,3 млн единиц техники всех категорий и чуть больше 800 тысяч автомобилей производство. По результатам работы I квартала 214 тысяч автомобилей произведено и около 350 тысяч - рынок (объем продаж - ИФ). Я думаю, что если мы такими темпами будем двигаться, то и возможно даже результаты будут выше", - сказал Мантуров.

"Все будет зависеть конечно еще от финансово-кредитной политики, ключевой ставки. Если ставка будет снижаться, то результаты будут явно выше", - отметил он.

Денис Мантуров Минпромторг
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