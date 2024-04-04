Путин в режиме ВКС проведет совещание с членами правительства

Президент также примет участие в открытии молодежных центров в регионах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4 апреля в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025 - 2030 годы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, говорится в сообщении.

Кроме того, 4 апреля президент в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны, информирует пресс-служба.

В начале мероприятия об итогах Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров и новых образовательных проектах доложит руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, сказано в сообщении.

Сегодня в России работают три круглогодичных образовательных центра - Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье, Центр знаний "Машук" в Пятигорске и Академия "Меганом" в Судаке. В течение 2024 года такие центры должны появиться еще в 12 регионах страны, при этом каждый - со своей специализацией от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодёжи.