В Кремле отвергли обвинения в кибератаках на территории Европы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле отвергают звучащие в адрес России обвинения в кибератаках на территории Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда они не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил уверенность в том, что Россия будет атаковать парижские Олимпийские игры, а также заявление чешского министра транспорта Мартина Купки, который сказал, что РФ предприняла тысячи попыток совершить кибератаки на европейскую сеть железнодорожного сообщения.