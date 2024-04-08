Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на авдеевском направлении

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отразили на этом участке фронта пять украинских атак, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

Противник потерял на этом участке фронта до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", говорится в сводке.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица "Мста-Б", три 152 мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, информирует Минобороны России.

По его данным, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное (ДНР). ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155 мм гаубицы М119, 122 мм гаубица Д-30.

Российские военные за сутки сбили 291 украинский беспилотник и три авиационные управляемые бомбы Hammer и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20762 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.