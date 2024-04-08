Мост в поселке Паника Оренбургской области смыло потоком паводковых вод

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Железобетонный мост смыло течением паводковых вод в нацпарке "Бузулукский бор" (Оренбургская область), сообщается в телеграм-канале нацпарка в понедельник.

"Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал поселки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студеное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.