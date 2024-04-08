Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Мост в поселке Паника Оренбургской области смыло потоком паводковых вод

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Железобетонный мост смыло течением паводковых вод в нацпарке "Бузулукский бор" (Оренбургская область), сообщается в телеграм-канале нацпарка в понедельник.

"Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал поселки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студеное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Бузулукский бор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Режим ЧС объявлен в Курганской области из-за паводка

Частные инвесторы в марте стали нетто-продавцами акций впервые с ноября 2022 г.

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил об аресте всех 11 установленных фигурантов дела о теракте в Crocus

СКР сообщил об аресте всех 11 установленных фигурантов дела о теракте в Crocus

Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на приостановку работы завода

Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на приостановку работы завода
Паводок в России

Режим ЧС объявлен в Тюменской области из-за паводка

Паводок в России

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга с утра вырос еще на 21 см

Более 6,5 тыс. га охвачены огнем в четырех российских регионах

Более 6,5 тыс. га охвачены огнем в четырех российских регионах

Российская космическая миссия на Венеру запланирована на 2031 год

Паводок в России

Оренбуржцев предупредили о возможном затоплении городского водозабора

Оренбуржцев предупредили о возможном затоплении городского водозабора
Паводок в России

МЧС сообщило о риске попадания в зону затопления в Оренбуржье еще 6 тыс. домов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });