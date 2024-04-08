Сотрудники оренбургских предприятий в зоне затопления получат зарплату в полном объеме

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Работникам оказавшихся в зоне затопления оренбургских предприятий выплатят заработную плату в полном объеме, работодатели получат компенсацию из бюджета на эти цели, сообщает пресс-служба главы региона в своем телеграм-канале.

Соответствующее решение принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Кроме того, все оперативно получат единовременную выплату. На этой неделе планируется произвести порядка 16 тысяч выплат, эта работа продолжится и дальше", - приводятся в сообщении слова Паслера.

Также губернатор поручил начать в Орске выплаты в размере 10 тыс. рублей в месяц на срок до полугода тем, кто не находится в пунктах временного размещения (ПВР), но и не проживает в своем жилье.

"Примем все нормативные акты в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба Паслера.

По словам губернатора, отдельно будут решаться проблемы людей, жилища которых не подлежат восстановлению.

"Предварительная сумма ущерба - 21 млрд рублей. Эта сумма считалась, исходя из количества домов, цены квадратного метра. И в случае полной утери, конечно, это компенсируем. Если будут какие-то сложности, и этот вопрос будем решать", - отметил он.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.