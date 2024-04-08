Таможня доначислила Apple 1,5 млрд рублей в рамках проверки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Таможенные органы доначислили Apple 1,53 млрд рублей в результате проверки, связанной с выпуском товаров, ввезенных ООО "Эппл Рус" в РФ в декабре 2020 и в 2021 гг.

В пояснениях к бухотчету ООО за 2023 год говорится, что проверка началась в прошлом году. На момент формирования бухотчета проверка завершена в отношении декабря 2020-го и 2021 гг; без учета пеней сумма доначислений за 2021 год составила 1,53 млрд рублей.

"Общество оценило сумму доначислений по результатам проверки и сформировало резерв на конец 2023 года", - говорится в документе. Сумма резерва на доначисление налогов по результатам таможенной проверки на 31 декабря 2023 года составила 1,98 млрд рублей.

При этом в материалах ООО "Эппл Рус" говорится, что "в 2024 году таможенные органы продолжили проверку документов и сведений после выпуска товаров".

В марте 2022 года компания приостановила большую часть коммерческой деятельности в РФ. До этого основными видами деятельности компании являлись оптовая торговля техникой Apple, оказание услуг по гарантийному ремонту и маркетинговых услуг.

В 2023 году ООО "Эппл Рус" сократило выручку на 96% - до 3,6 млрд рублей. Чистый убыток составил 1 млрд рублей против 6,5 млрд рублей убытка в 2022 году.