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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Путин поручил обеспечить скоростное сообщение между Петербургом и аэропортом Пулково

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении Петербургской агломерации с аэропортом Пулково.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путем продления линий метрополитена, определив сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания в конце января, которое было посвящено социально-экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации.

Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 15 июня текущего года.

Кроме того, Путин поручил правительству Петербурга совместно с Минобороны и "Газпромом" представить предложения по развитию территории, прилегающей к аэропортовому комплексу "Левашово" с учетом необходимости установления приаэродромной территории.

Срок выполнения поручения - 15 июля 2024 года.

Владимир Путин Петербург Пулково
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