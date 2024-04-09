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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Отрезок трассы "Сибирь" в границах Кузбасса планируется расширить до четырех полос

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Федеральную автодорогу Р-255 "Сибирь" в границах Кемеровской области планируется расширить до четырех полос. Об этом заявил первый замгубернатора - председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк в ходе конференции российской ассоциации территориальных органов управления дорогами "РАДОР" в Кемерово.

В настоящее время трасса "Сибирь" в Кузбассе двухполосная, ее протяженность в границах региона, согласно продемонстрированной презентации, составляет 448 км.

"(Трасса - ИФ) очень нагруженная, 15 тыс. автомобилей в сутки", - отметил Середюк. Он также продемонстрировал диаграмму, согласно которой на трассе произошло 114 ДТП, было травмировано 172 человека, погибло 48 человек. Середюк уточнил, что это данные ГИБДД за 2022 год.

"Это ужасающие цифры, но когда мы проанализировали причины ДТП и гибели людей, то пришли к выводу, что 80% смертей связано с основным фактором – выезд на полосу встречного движения", - подчеркнул он.

Председатель правительства Кузбасса не озвучил сроки и стоимость работ по расширению трассы, но отметил, что эта процедура ведется совместно с Сибуправтодором.

"Проектные работы, экспертиза и финансирование строительно-монтажных работ (выполняет - ИФ) Сибуправтодор при поддержке Росавтодора, задача Кузбасса – высвободить (необходимые земли - ИФ) в границах коридора", - добавил Середюк, уточнив, что к настоящему большая часть площадей, необходимых для расширения, освобождена.

Кемеровская область Кузбасс
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