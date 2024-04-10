Госкомиссия допустила к первому старту "Ангару-А5"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия приняла решение о готовности к отмененному накануне первому пуску тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Госкомиссия допустила ракету "Ангара-А5" к первому пуску с космодрома Восточный. Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой с площадки 1А планируется 10 апреля в 12:00:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12:00 по московскому времени. "Ангара-А5" должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

За пару минут до пуска на стартовом комплексе прозвучала команда отмены. "Выдана команда "отбой пуска". Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор в ходе трансляции "Роскосмоса".

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что пуск "Ангары-А5" с Восточного был отменен автоматикой за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. По его словам, отмененный пуск планируется провести в резервную дату - 10 апреля.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск станет четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Ракеты семейства "Ангара" должный прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.