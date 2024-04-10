Порядка 11 тыс. га затоплено в нацпарке "Бузулукский бор" в Оренбуржье

Уровень в реке Самаре превысил абсолютные максимумы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Самары на территории национального парка "Бузулукский бор" в Оренбургской области в ходе паводка повысился до абсолютных максимумов, затоплено много территорий, сообщает администрация нацпарка в среду.

"Достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений - 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Ранее абсолютный максимум - 860 см - наблюдался 18 апреля 2011", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки уровень в реке повысился на 72 см.

"Из-за разлива реки Самара сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров, из берегов вышли десятки пойменных озёр, в зоне затопления оказалось не менее 6 обустроенных мест отдыха", - говорится в сообщении.

В нацпарке добавили, что причиненный паводком ущерб будет оценен после отхода воды.

Бузулукский бор - национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Его площадь - 1067,88 кв. км.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка паводковыми водами смыло железобетонный мост.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также паводок сильно затронул Оренбург.