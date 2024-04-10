Около Орска вдоль трассы М-5 отсыпали километровый противопаводковый вал

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дорожные рабочие возвели вал вдоль участка на подъезде к пункту пропуска "Орск" трассы М-5 "Урал", чтобы не допустить перелива паводковых вод, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКУ "Упрдор Южный Урал" со ссылкой на начальника ситуационного центра Росавтодора Сергея Николова.

"На участке автомобильной дороги М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска "Орск") 118-й км уровень воды до бровки верха земляного полотна достиг одного метра. Во избежание перелива дорожники отсыпали вал вдоль бровки земляного полотна протяженностью один километр", - сказал Николов.

По оперативной информации подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Приуралье", на федеральных трассах в Оренбуржье движение осуществляется в штатном режиме.

"В связи с паводковой ситуацией в области дорожниками каждые два часа проводится мониторинг федеральной сети. На данное время переливов на федеральных дорогах не наблюдается", - добавил Николов.

Несмотря на отсутствие угрозы перелива паводковых вод, Росавтодор просит водителей планировать поездки с учетом текущей ситуации.