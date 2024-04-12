Кредиторы в РФ за 2 месяца отчитались об уступке долга более 900 тыс. должников

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Кредиторы за февраль-март 2024 года сообщили через Федресурс о переходе права требования долга к иному лицу (цессии) в отношении 942,7 тысяч своих должников путем внесения в реестр 90,5 тысяч сообщений.

С 1 февраля 2024 года вступили в силу положения федерального закона от 4 августа 2023 г № 467-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Согласно вступившим в силу изменениям, кредиторы обязаны уведомить должника о состоявшейся цессии через публикацию в Федресурсе (fedresurs.ru) в течение пяти дней после события, при этом доступ к такой информации имеет только цедент, должник, чей долг был продан, а также цессионарий.

С июля 2020 года кредиторы через Федресурс сообщают также о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (коллектора). Закон с 1 февраля 2024 года поменял сроки публикации, теперь кредитор должен опубликовать уведомление в течение пяти дней после привлечения представителя, ранее закон разрешал публикацию в течение 30 дней.

В первом квартале 2024 года количество должников, в отношении которых внесены такие сведения, составило 7,53 млн, что на 33,5% больше, чем в таком же периоде 2023 года. За весь период с июля 2020 года в реестр внесены 1,53 млн сообщений в отношении 22,59 млн должников.

Должники могут проверить, уступлен ли их долг иному лицу или передан коллекторам, на сайте Федресурса после авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также с помощью электронной подписи. За период с июля 2020 по март 2024 года почти 150 тысяч человек авторизовались в реестре через ЕСИА.