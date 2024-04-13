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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Иркутской области 36 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области устраняют последствия аварийного отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов из-за непогоды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в субботу.

"В результате прохождения на территории Иркутской области комплекса опасных метеорологических явлений произошло аварийное отключение электроснабжения в 11 МО (муниципальных образованиях - ИФ), 36 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под отключение попали более восьми тысяч жилых домов, в которых проживают 30 480 человек, в том числе 7 625 детей, а также пять социально значимых объектов.

Также сообщается, что восстановительные работы проводятся сотрудниками ОГУЭП "Облкоммунэнерго" и ОАО "ИЭСК". В общей сложности задействовано 46 аварийных бригад: 138 человек и 46 единиц техники.

Накануне региональное ГУ МЧС России со ссылкой на иркутский гидрометцентр предупредило жителей области об ожидающихся в субботу опасных погодных метеорологических явлениях: так, 13 апреля по области местами ожидались порывы ветра 15-20 м/с, в южных районах - до 23 м/с, сильный снег и мокрый снег, в горах южного Прибайкалья - очень сильный снег, метели и гололедица.

Иркутская область
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