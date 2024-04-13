Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Правительство РФ ускоряет процессы предоставления госуслуг в социальной сфере

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило актуализированное стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы, в частности, планируется реализовать проекты "Цифрового рынка труда" и в сфере комплексной реабилитации инвалидов, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Ускорение процессов предоставления госуслуг в социальной сфере, применение технологий анализа и обработки больших данных для мониторинга и прогнозирования на рынке труда - решение этих и других задач предусмотрено актуализированной редакцией стратегического направления в области цифровой трансформации социальной сферы до 2030 года", - говорится в сообщении.

Утвержденный распоряжением документ предполагает реализацию ряда масштабных проектов.

Отмечается, что будет продолжена работа над созданием Единой цифровой платформы в социальной сфере, в состав которой будет интегрирован проект "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами". Он обеспечивает механизмы обратной связи с людьми по вопросам получения государственных и муниципальных мер социальной поддержки.

Кроме того, на платформе будет создан сервис "Цифровой социальный помощник", обеспечивающий возможность получения консультаций в круглосуточном режиме.

Также сообщается, что на платформе "Работа в России" будет создан проект "Цифровой рынок труда". Он даст возможность гражданам получать проактивную поддержку в поиске работы, сделать доступными инструменты защиты трудовых прав, а также обеспечит органам власти возможность анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда.

Помимо этого, правительство сообщает о планах создать цифровую платформу в сфере комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, которая подразумевает, в том числе, создание мобильного и веб-приложений для взаимодействия инвалидов со специалистами медико-социальной экспертизы и сотрудниками предприятий, где изготавливаются средства технической реабилитации.

В сообщении правительства подчеркивается, что стратегические направления синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол МИД РФ Мирошник сообщил о предположительном ракетном ударе по Луганску

Правительство выделило свыше 3,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Казани

Правительство выделило свыше 3,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Казани
Паводок в России

Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах

Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах

Стойленский ГОК работает в штатном режиме после заиливания в шахте

Авария произошла на шахте в Белгородской области, горняков эвакуируют

Иноагентами признаны Илья Барабанов и Ася Казанцева

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

В России заблокировали "Полит.ру"

В России заблокировали "Полит.ру"

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

Аномальные тепло и холода ожидаются в разных регионах России в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });