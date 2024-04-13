МИД Киргизии надеется на объективное расследование инцидента в Москве с участием семьи дипломата

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии надеется на объективное проведение российской стороной служебной проверки инцидента в Москве с участием полиции, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно, с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством Киргизии", - сообщили в пресс-службе.

При этом в МИД заявили, что вызывает определенные вопросы сообщение официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в котором еще до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего утверждается, что "полицейские в квартиру дипломата не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали".

"Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике", - говорится в сообщении МИД.

Ранее официальный представитель МВД России сообщила о проведении служебной проверки инцидента. По ее словам, сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника.

12 апреля в МИД Киргизии назвали недопустимыми действия сотрудников правоохранительных органов РФ, которые, по данным киргизской стороны, ворвались в дом советника посла Киргизии Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность пребывания иностранного гражданина в Москве.

В МИД Киргизии назвали произошедшее грубым нарушением положений Венской конвенции "О дипломатических сношениях", потребовав тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности.