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В Иране находятся несколько десятков организованных российских туристов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков организованных российских туристов находятся сейчас в Иране, сообщает в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, в Иране сейчас в экскурсионных турах есть организованные туристы из России - но их, по предварительным данным, очень мало - десятки. И без конфликта продажи туров в эту страну у туроператоров были не очень активными: туры в основном индивидуальные, а групповой безвиз в Иран мало востребован", - пишет АТОР.

По данным туроператоров, аннуляции туров на направлении по инициативе туристов были, но единичные.

В АТОР напомнили, что власти РФ не выпускали рекомендаций об опасности посещения Ирана. Реализация туров туда не запрещена. Судя по данным FR24, через Иран сейчас выполняются рейсы.

Тем не менее, из-за событий прошлой ночи воскресный рейс "Аэрофлота" из Тегерана в Москву отменен. В субботу рейс в Тегеран из Москвы сел в Махачкале и вернулся в Москву. Ближайший рейс в Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17 апреля.

Рейсы иранской Mahan Air на сегодня в Тегеран и обратно также отменены.

В расписании аэропорта Тегерана на данный момент вылетов в Москву нет, большинство рейсов в другие страны значатся как отмененные. Некоторые рейсы из Армении и Дубая начиная с вечера 14 апреля значатся в статусе "по расписанию", но фактическое их отправление под вопросом. Международный аэропорт в Тегеране отменил все рейсы до утра понедельника, сообщает иранское информагентство ISNA.

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По имеющейся информации, ближайшие заезды в Иран у опрошенных туроператоров намечены на 20-е числа апреля.

Непосредственно в Израиле, подвергшемся сегодня утром комбинированной воздушной атаке, организованных туристов из России нет. Реализация туров в эту страну была прекращена еще осенью 2023 года.

Израиль объявил об открытии своего воздушного пространства.

Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Позднее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Иран Израиль АТОР
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