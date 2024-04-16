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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Жителей села начали эвакуировать из зоны затопления в Красноярском крае

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация сельских жителей из-за подъема уровня воды в реке Чулым началась в Большеулуйском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону во вторник.

"На 10:00 местного времени (06:00 по Москве) уровень воды в реке Чулым в районе села Сучково составил 380 см при критических 350 см. Подтоплен жилой дом и 20 земельных участков, эвакуировано 12 человек, среди которых восемь детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, подтопило автодорогу муниципального значения.

По данным ведомства, в зоне возможного подтопления находятся 29 жилых домов, в которых проживают 66 человек, в том числе 14 детей.

На месте подтопления работают сотрудники полиции и МЧС.

Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
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