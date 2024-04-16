Патрушев потребовал не допускать появления на северо-западе России этнических анклавов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о нарушениях в миграционной сфере в Северо-Западном федеральном округе и призвал бороться с появлением этнических анклавов.

"Учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий", - сказал Патрушев во вторник в Архангельске на совещании по вопросам безопасности.

"Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", - заявил Патрушев.