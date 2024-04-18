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В "Яндексе" назвали самые популярные и специфичные запросы о шашлыке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Чаще всего россияне делают шашлык из свинины, курицы или баранины, а маринуют в уксусе, луке или кефире. Такими наблюдениями поделились аналитики "Яндекса", изучившие поисковые запросы пользователей со словом "шашлык" за прошлое лето.

Самые популярные продукты для шашлыка в российских городах-миллионниках почти не отличаются. Однако, можно заметить местный колорит, если обратить внимание не на самые популярные, а на самые характерные продукты – те, которые в том или ином городе востребованы больше всего.

Так, в Москве чаще всего ищут шашлык из осетрины, а мариновать предпочитают в вине. В Петербурге, судя по данным поиска, популярен запрос на шашлык из филе куриного бедра, и в северной столице чаще, чем в других миллионниках, маринуют шашлык в айране.

В Казани и Уфе особенно часто ищут шашлык из конины, чтобы замариновать его в гранатовом соке.

В Волгограде пользуются популярностью шашлык из сома и маринад с яблочным уксусом. Пользователей "Яндекса" из Краснодара и Ростова-на-Дону (излюбленный маринад – сметана) чаще привлекал шашлык из нутрии.

В Екатеринбурге и Перми востребован шашлык из куриного филе, но в маринаде вкусовые предпочтения немного различаются: в первой столице Урала популярен томатный сок, а во второй – аджика.

В Новосибирске также пришелся по вкусу шашлык из красного куриного мяса, но мариновать его стремятся в гранатовом соке. В Красноярске по запросам лидирует шашлык из куриных крыльев, но, как и в случае с Краснодаром, у него не обнаружился характерный маринад.

Жителям Омска полюбился шашлык из кролика, а маринуют чаще всего, относительно других миллионников, в киви.

Еще маринадом на основе томатного сока интересовались жители Воронежа (у них первое место в поиске занял кролик), а также любители шашлыка из Нижнего Новгорода, где чаще всего любопытствовали про свиную шейку. Компанию нижегородцам по виду мяса составили Самара и Челябинск, но в выборе маринада у самарчан в единомышленниках – волгоградцы, а челябинцы чаще спрашивали про лук.

Еще пользователи искали в интернете сопутствующие товары. По данным поиска, сейчас цены на мангалы в интернет-магазинах начинаются примерно от 150 рублей. Максимальная цена доходит до более чем 340 тысяч. Разброс цен на шампуры – от 15 рублей до более чем 130 тысяч, на решетки для гриля – от 70 рублей до 35 тысяч.

Как отмечается, в запросах россиян про шашлык и сопутствующие товары встречались необычные формулировки, например: "мангал серьезного мужика", "что делать если съел 2 куска шашлыка при похудении", "как реанимировать шашлык из говядины который сгорел".

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