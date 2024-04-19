Житель ЕАО отрыл огонь по полицейским, двое ранены

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина в селе Амурзет Еврейской автономной области открыл стрельбу по приехавшим на вызов полицейским, сообщает прокуратура региона.

"В дежурную часть пункта полиции в селе Амурзет обратилась 29-летняя местная жительница, которой угрожал физической расправой с применением оружия родственник 1969 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вызов приехал экипаж сотрудников полиции в составе трех человек. По ним был открыт огонь из гладкоствольного ружья.

"Двое сотрудников полиции получили ранения и госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стрелявший в сотрудников полиции мужчина погиб", - добавили в прокуратуре.