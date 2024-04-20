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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Здание петербургского аэропорта Пулково повреждено в результате ДТП, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 20 апреля водитель спецавтомобиля компании "Транспит Северо-Запад" при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты машины и повредил часть облицовки.

Пострадавших нет, последствия аварии устраняются. Организована проверка, добавляют в ведомстве.

Пулково Петербург
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